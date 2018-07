Dax baut Vortagesgewinne moderat aus

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Vortagesgewinne moderat ausgebaut. Die Anleger setzen weiter auf eine Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union im Handelskonflikt, was schon am Donnerstag eine Erleichterungsrally ausgelöst hatte.

Unterstützung erhält der deutsche Leitindex charttechnisch, nachdem er am Donnerstag die 200-Tage-Linie zurückerobert hatte. Diese gilt als wichtiges Signal für den längerfristigen Trend.

Im frühen Handel rückte der Dax um 0,23 Prozent auf 12.838,51 Punkte vor, was auf Wochensicht ein Plus von 2,2 Prozent bedeutet. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Morgen um 0,24 Prozent auf 27.007,70 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,76 Prozent auf 2954,56 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,26 Prozent.