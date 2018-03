Dax beendet tristes Auftaktquartal mit kleinem Lichtblick

Anzeige

Zieht man den Fokus weiter auf, ist das Resümee jedoch trist: An diesem Donnerstag endet das erste Börsenquartal 2018 und mit einem Dax-Verlust von fast 900 Punkten oder knapp 7 Prozent fällt die Bilanz ausgesprochen düster aus. «Hierzulande sind die Anleger inzwischen sehr pessimistisch», sagte Markus Reinwand von der Helaba. An der Schrittmacherbörse Wall Street sei das Tief wohl noch nicht erreicht.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg am Nachmittag um 0,68 Prozent auf 25 521,94 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,20 Prozent auf 2487,58 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,78 Prozent auf 3357,37 Zähler nach oben.

Bei Aktien von Automobilherstellern griffen Investoren beherzt zu. Die Aussicht auf eine komplette Fusion der Partner Renault und Nissan trieb die Bewertungen im gesamten europäischen Sektor nach oben. Mit Kursgewinnen von 2,8 bis 4 Prozent lagen Volkswagen, BMW und Daimler auf den Plätzen eins, zwei und vier im Dax.

Renault und Nissan sind bereits über Kreuz aneinander beteiligt und kooperieren miteinander. Nun treibt laut Bloomberg Carlos Ghosn, der bei beiden Unternehmen das Sagen hat, das Vorhaben voran und will dem Vernehmen nach auch dem fusionierten Konzern vorstehen. Renault-Aktien stiegen in Paris um 5,5 Prozent.

Zur Fusion von Linde mit Praxair berichtete Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen, die beiden Gasehersteller seien besorgt über die Haltung der Europäischen Kommission zu dem Deal. Die für die Fusion vorgesehenen Linde-Aktien rutschten daraufhin um 3,2 Prozent ab.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,29 am Vortag auf 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,09 Prozent auf 140,36 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 159,26 Punkte zu. Der Kurs des Euro legte leicht zu, die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2317 US-Dollar bezahlt. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2398 Dollar festgesetzt.