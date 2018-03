Dax bleibt weiter auf Richtungssuche

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Nach deutlichen Vortagesverlusten hat sich der Dax am Dienstagmorgen ohne klare Richtung gezeigt. Die moderaten Auftaktgewinne bröckelten ab, so dass zuletzt nur noch ein Plus von 0,04 Prozent auf 12 222,31 Punkte übrig blieb.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) wollten sich die meisten Anleger nicht in großem Stil positionieren. Zwar gilt als ausgemacht, dass der Leitzins in den USA am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge erhöht wird, doch spannend bleiben mögliche Signale über weitere geldpolitische Entscheidungen.

Im drohenden Handelsstreit mit den USA macht sich derweil etwas Optimismus breit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium.