Dax dämmt Minus ein - Thyssenkrupp schockt mit Gewinnwarnung

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag seine zwischenzeitlich deutlicheren Kursverluste im Handelsverlauf eingedämmt. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex noch 0,36 Prozent im Minus bei 11.486,24 Punkten.

Auf Wochensicht zeichnet sich ein ähnlich moderates Minus ab. Bereits am Donnerstag war die vorherige Freude über den Ausgang der US-Kongresswahlen wieder verpufft.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, sank am Nachmittag um 0,62 Prozent auf 24.183,75 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,56 Prozent auf 3219,57 Zähler nach unten.

Auf Unternehmensseite klingt die von der Berichtssaison geprägte Woche mit Zahlen unter anderem vom Versicherungskonzern Allianz aus. Hinzu kamen pessimistische Aussagen von Thyssenkrupp zur Ergebnisentwicklung. Dass der Industriekonzern wegen Risiken aus einem Kartellverfahren seine Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2017/18 erneut senkte, ließ die Aktien um fast neuneinhalb Prozent absacken - damit waren sie abgeschlagenes Schlusslicht im Dax und notierten so niedrig wie zuletzt im Juli 2016.

Bei Volkswagen mussten die Anleger bereits vor der Veröffentlichung schwacher Absatzzahlen klare Kursverluste verkraften - zuletzt betrugen diese dreieinhalb Prozent. Die Auslieferungen der Kernmarke VW gingen im Oktober weiter zurück.

Die Allianz steigerte derweil den Gewinn im dritten Quartal dank geringerer Katastrophenschäden überraschend deutlich. Die Aktien zählten mit rund einem Prozent Plus zu den besten Dax-Werten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 140,78 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,25 Prozent auf 159,76 Zähler. Der Euro kostete 1,1341 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1424 (Mittwoch: 1,1487) Dollar festgesetzt.