Dax deutlich im Minus - Tech-Branche unter Druck

Im MDax hielten die Titel des Ticketvermarktes CTS Eventim nach der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen sowie eines schwachen Ausblicks die rote Laterne. Sie sackten um 8 Prozent ab.

Im TecDax stachen die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 Drillisch mit jeweils rund minus 10 Prozent Verlust ins Auge. Während die Zahlen der beiden für das Schlussquartal im Rahmen der Erwartungen lagen, hatten die operativen Gewinnziele enttäuscht.

Um rund 10 Prozent brachen die Aktien von Zooplus im SDax ein. Höhere Investitionen sollen auch im neuen Geschäftsjahr das Ergebnis des deutschen Platzhirsch im Onlinehandel für Tierbedarf belasten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 140,09 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,51 Prozent auf 158,79 Punkte. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,2317 US-Dollar gehandelt. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2286 (Vortag: 1,2276) Dollar festgesetzt.