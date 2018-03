Dax erholt sich etwas

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Eine verhalten freundliche Stimmung hat sich am deutschen Aktienmarkt durchgesetzt. Nach den hohen Kursverlusten in der vergangenen Woche erholte sich der Dax am Vormittag um 0,58 Prozent auf 11.955,63 Punkte.

Auch in Asien hatten die Börsenbarometer nach anfänglichen Verlusten zum Teil wieder ins Plus gedreht.

«Wenn jeder weiter fallende Kurse erwartet, kommt es an der Börse oft genau andersherum», sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das sei auch der Strohhalm, an den sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nun klammerten. Sollte sich der Dax auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren, könnten wieder Käufer angelockt werden.