Dax flaut ab - Brexit-Abstimmung im Fokus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seinen Schwung aus dem morgendlichen Handel eingebüßt.

Zunächst hatten Nachrichten aus China, wo die Aussicht auf Steuersenkungen die Aktienkurse kräftig nach oben getrieben hatte, auch den deutschen Leitindex beflügelt und ihn bis fast an die runde Marke von 11.000 Punkten geführt.

Gegen Mittag dämmte das Barometer dann das Kursplus auf nur noch 0,05 Prozent ein beim Stand von 10.861,42 Punkten. Die Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen am Abend rückt nun zunehmend in den Anleger-Fokus und scheint den China-Optimismus zu verdrängen.

Für den MDax, den Index der mittelgroßen Unternehmen, ging es bisher um 0,31 Prozent auf 22 641,51 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte zuletzt quasi unverändert.

Marktbeobachter vermuten, dass das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen keine Mehrheit im Parlament finden wird.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt sicherten sich die Anteile der Deutschen Post mit plus 2,2 Prozent den zweiten Platz im Dax. Als Grund dafür gilt eine mögliche Portoerhöhung. Zum 1. April könnten die Preise angehoben werden, wie aus einem Schreiben der zuständigen Behörde - der Bundesnetzagentur - an ihren Beirat hervorgeht.

Besser als die Post-Aktien waren nur die Papiere von Continental. Mit plus 2,5 Prozent bauten sie ihre Gewinne vom Vortag aus. Nach ihrem deutlichen Plus am Montag gaben die Aktien der Lufthansa am Dienstagmittag um ebenso deutliche 2 Prozent nach.

Im SDax - ein Auswahlindex für kleinere Unternehmen - gewannen die Anteile des Windanlagenbauers Nordex 5,7 Prozent. Die Hamburger hatten im vergangenen Jahr nach dem Einbruch 2017 wieder erheblich mehr Aufträge eingeworben. An der SDax-Spitze lagen die Papiere des Technologiekonzerns Jenoptik mit plus 6,4 Prozent.

Herbe Verluste von fast 11 Prozent verzeichneten am SDax-Ende die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG nach vorsichtigeren Aussagen zur Gewinnentwicklung.

Abschläge von jeweils mehr als 2 Prozent verbuchten im MDax die Anteile des Gabelstaplerherstellers Kion und des Anlagenbauers Gea Group. Für die Aktien des Lichttechnikkonzerns Osram ging es um 0,6 Prozent abwärts.