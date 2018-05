Dax geht am Feiertag die Luft aus

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kurserholung vom Mittwoch ist am Fronleichnamstag zum Erliegen gekommen. Der Dax gab am Donnerstagnachmittag in einem an Impulsen armen Feiertagshandel um 0,31 Prozent auf 12.743,83 Punkte nach. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit ein Zugewinn von rund einem Prozent ab.

In Italien laufen Versuche weiter, eine Neuwahl doch noch abzuwenden. Die politische Unsicherheit in dem Land hatte die Börsen zum Wochenbeginn stark belastet.

Besser als der Dax schlugen sich die Nebenwerte-Indizes: So stieg der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,61 Prozent auf 26.516,32 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,21 Prozent auf 2804,34 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum von der Stelle.