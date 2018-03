Dax geht mit über 12 000 Punkten ins Osterwochenende

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Am letzten Handelstag der Karwoche hat eine positive Stimmung die Oberhand am deutschen Aktienmarkt gewonnen. Die in den vergangenen Tagen heiß umkämpfte Marke von 12 000 Punkten im Dax wurde wieder überwunden.

Gestützt wurde der Leitindex vor allem von Kursanstiegen im Automobilsektor. Die Branchenmitglieder Renault und Nissan sprechen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Komplettfusion.

Der deutsche Leitindex sprang am Gründonnerstag um 1,31 Prozent auf 12 096,73 Punkte hoch. Der MDax stieg um 0,96 Prozent auf 25 591,52 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,48 Prozent auf 2494,46 Zähler zu.