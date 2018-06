Dax gibt Gewinne ab

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Gewinne im Tagesverlauf fast komplett abgegeben. Am Nachmittag stand nur noch ein Plus von 0,04 Prozent auf 12.834,70 Punkte zu Buche.

Damit zollte der deutsche Leitindex auch dem nachlassenden Rückenwind von der Wall Street Tribut: Nachdem sein US-Pendant Dow Jones Industrial am Mittwoch mit einem kräftigen Plus die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erneut ein Rekordhoch erreicht hatte, deutet sich aktuell eine abnehmende Dynamik an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,02 Prozent auf 26.802,92 Punkte; beim Technologiewerte-Index TecDax stand bei 2841,64 Punkten ebenfalls ein Minus von 0,02 Prozent zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt noch um 0,14 Prozent bergauf.