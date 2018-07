Dax gibt Gewinne ab

Anzeige

Besser hielten sich die deutschen Nebenwerte-Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte am Montag um 0,37 Prozent auf 26 053,46 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,87 Prozent auf 2787,13 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt ein Plus von 0,20 Prozent auf 3455,51 Punkte zu Buche.

Im Dax führte Volkswagen mit minus 1,88 Prozent die Verliererliste an. Hier bremsten Probleme durch die neuen Regeln für Abgastests. Dagegen verteuerten sich die seit Jahresbeginn schwachen Lufthansa-Papiere als Index-Spitzenreiter um 2,54 Prozent. Händler lobten die Entwicklung der Fluggastzahlen von Konkurrent Air France-KLM im Juni und sahen sie als gutes Zeichen für die Branche.

Bei den Technologiewerten erholten sich Aixtron um satte 9,69 Prozent. Ein Händler sprach von einer Gegenbewegung auf die vorangegangenen hohen Kursverluste des Halbleiterausrüsters.

Im SDax der geringer kapitalisierten Werte zogen die Aktien von Hapag-Lloyd dank Übernahmefantasien um 2,42 Prozent an. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge der französische Konkurrent CMA die Reederei wegen eines möglichen Zusammenschlusses angesprochen habe. Klöckner & Co schoben sich mit plus 3,39 Prozent noch weiter nach vorn.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Freitag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 141,43 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 162,57 Punkte. Der Euro stieg auf 1,1780 US-Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1724 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8530 Euro gekostet.