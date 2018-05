Dax gibt Gewinne nahezu ab

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - In einem ruhigen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt hat der Dax seine Gewinne zuletzt fast vollständig eingebüßt.

Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag im frühen Handel erstmals seit Anfang Februar wieder die Marke von 13.000 Punkten übersprungen hatte, stand er am Nachmittag nur noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 12.957,44 Punkten.

Der schwache Euro - Treiber für den Dax in jüngster Zeit - stieg am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA über 1,19 US-Dollar. Dies ließ die Gewinne im Dax wieder abschmelzen. Denn eine anziehende Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen deutscher Unternehmen hemmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1879 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8418 Euro.