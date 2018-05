Dax gibt nach

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Die kräftige Kurserholung des Dax ist zum Erliegen gekommen. Der deutsche Leitindex gab am Donnerstagmittag in einem an Impulsen armen Feiertagshandel um 0,46 Prozent auf 12.725,29 Punkte nach.

Am Mittwoch hatte sich der Dax nach zwei verlustreichen Tagen stabilisiert. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit ein Zugewinn von rund einem Prozent ab.

Die politischen Unsicherheiten in Italien hatten zu Wochenbeginn die Aktienmärkte und den Euro stark belastet. «In Italien ist wieder alles möglich - von einer Übergangsregierung mit schnellen Neuwahlen bis hin zu einer populistischen Regierung», sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Viele Investoren hätten deshalb «vom Panik- in den Abwarte-Modus gewechselt».