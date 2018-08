Dax gibt nach

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenschluss Kasse gemacht. Als Belastungsfaktoren wurden rauere Töne im internationalen Handelskonflikt sowie schwache Schwellenländer-Währungen genannt. Der Dax fiel zuletzt um 0,76 Prozent auf 12.399,46 Punkte.

Damit deutet sich für den deutschen Leitindex eine neutrale Wochenbilanz an. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,94 Prozent auf 26.929,98 Punkte. Der TecDax verlor 0,42 Prozent auf 3007,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,9 Prozent nach.

US-Präsident Donald Trump könnte bereits kommende Woche neue Strafzölle im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen. «Die Unsicherheit rund um das Thema Handelsstreit ist Gift für die Aktienmärkte und dürfte die Rally bremsen - vor allem in Europa und Fernost», sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader.

Im Fokus trafen vor allem Aktien von Autoherstellern und Zulieferern. So verloren die Dax-Papiere von BMW, Daimler, Volkswagen und Continental zwischen 1,0 und 1,6 Prozent an Wert. Im MDax büßten Schaeffler und Norma zwischen 2,2 und 2,7 Prozent ein. Am Vortag hatte die Hoffnung auf eine mögliche Abschaffung der EU-Zölle auf Autoimporte der Branche noch Auftrieb verliehen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Vonovia nach Halbjahreszahlen mit minus 1,7 Prozent im Anlegerfokus. Ein Händler begründete die Schwäche trotz eines erhöhten Gewinnziels mit dem insgesamt verhaltenen Ausblick des Immobilienkonzerns. Dennoch gehören Vonovia mit einem Plus von rund 8 Prozent zu den stärksten Dax-Titeln im Jahresverlauf. Seit dem Börsengang im Sommer 2013 summiert sich das Kursplus auf 167 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 141,24 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 163,09 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1650 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1692 Dollar festgesetzt.