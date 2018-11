Dax gibt zum Wochenschluss leicht nach

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine Vortagesverluste zuletzt etwas ausgeweitet. Der Leitindex stand 0,40 Prozent tiefer bei 11.094,24 Punkten, nachdem er am Donnerstag bereits einmal mehr unter dem Haushaltsstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und Italien gelitten hatte.

Damit bleibt der Dax angezählt. Auf Wochensicht steuert das Barometer aktuell auf ein Minus von rund 2 Prozent zu. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor 0,42 Prozent auf 22.995,45 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht nach unten.

Neben dem für diesen Sonntag geplanten EU-Sondergipfel zum Brexit fieberten Börsianer einem anderen Ereignis stärker entgegen: «Die Finanzmärkte hoffen bei den Gesprächen von Donald Trump mit Xi Jinping beim G20-Gipfel auf Lösungsansätze für den Handelskonflikt zwischen den USA und China.» Der Gipfel beginnt am 30. November.

An der Dax-Spitze stiegen die Papiere der Lufthansa um mehr als 2 Prozent. Sie profitierten von den fallenden Ölpreisen und damit von der Aussicht auf sinkende Kerosinkosten. Die Ölpreise stehen unter anderem wegen anhaltender Wachstumssorgen unter Druck.

Demgegenüber fielen die RWE-Aktien um mehr als 1 Prozent und die Anteilsscheine von Uniper um gut 2 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht in der «Wirtschaftswoche», wonach bei der geplanten Stilllegung von Kohlekraftwerken die Bundesregierung den Betreibern wie RWE und Uniper wohl doch keine Entschädigung zahlen muss.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,04 Prozent auf 141,24 Punkte zu. Der Bund-Future rückte um 0,23 Prozent auf 161,07 Punkte vor. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1348 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8812 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1403 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8770 Euro gekostet.