Dax hält sich knapp über 13.000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist an Christi Himmelfahrt wieder der Sprung über die Marke von 13.000 Punkten gelungen. Auch gegen Mittag stand der deutsche Leitindex am Donnerstag darüber, allerdings mit einem Plus von 0,45 Prozent auf 13.001,01 Punkte nur noch knapp.

Es ist Feiertag in Deutschland, es wird aber gehandelt. Nach zwei vollen Tagen in der Berichtssaison gab es bei den Unternehmen kaum Neuigkeiten. Einige Studien von Analysten sorgen gleichwohl für Bewegung bei Einzelwerten. Am Nachmittag könnten Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA Beachtung finden.

Für den MDax ging es um 0,15 Prozent auf 26.721,49 Punkte hoch. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,14 Prozent auf 2777,30 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank indes um 0,28 Prozent auf 3559,91 Punkte.