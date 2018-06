Dax hält sich über 13.100 Punkten

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich nach seinen Vortagsgewinnen stabil über 13.100 Punkten gehalten. Sein frühes Plus gab er jedoch bis zur Mittagszeit vollständig ab.

Der Eurokurs erholte sich zugleich wieder etwas. Er war nach der überraschenden Entscheidung der EZB, den Leitzins noch bis Sommer 2019 bei null Prozent zu belassen, abgestürzt.

In den Fokus rückt nun der große Verfall an den Terminbörsen, der sich auch an den Aktienmärkten auswirkt. Am «Hexensabbat» verfallen Terminkontrakte und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien. Die Juni-Derivate auf den Dax verfallen um die Mittagszeit.