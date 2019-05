Dax im Sog der Zollstreit-Spirale

Frankfurt/Main (dpa) - Der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenstart verhagelt.

Für den Dax, der bereits in der vergangenen Woche knapp 3 Prozent eingebüßt hatte, ging es um 1,52 Prozent auf 11.876,65 Punkte abwärts. Der MDax verlor am Montag 1,77 Prozent auf 25.037,18 Punkte.

Der vorsichtige Optimismus, den die USA und China am Freitag nach der jüngsten Gesprächsrunde zunächst an die Wall Street getragen hatten, ist also wieder verflogen.