Dax kaum verändert - Anleger entscheiden sich fürs Abwarten

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch in Deckung geblieben. Der hiesige Leitindex Dax stand 0,20 Prozent tiefer bei 12 535,70 Punkten, nachdem er am Montag lediglich ein moderates Plus geschafft hatte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 26 505,10 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,14 Prozent auf 2837,98 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag etwas tiefer im Minus.

Die Aktien von Thyssenkrupp schnellten mit einem Plus von gut 6 Prozent an die Dax-Spitze. Der Industriekonzern muss nach dem überraschenden Rücktritt von Unternehmenschef Heinrich Hiesinger einen weiteren wichtigen Abgang verkraften: Ulrich Lehner wird mit Wirkung zum 31. Juli 2018 sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Thyssenkrupp AG niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Börsianern zufolge hoffen Anleger nun vermehrt darauf, dass damit der Weg für eine tiefergehende Restrukturierung frei wird.