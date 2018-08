Dax kommt in Fahrt und baut Kursgewinne aus

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem zunächst behäbigen Start ist der Dax am Dienstag doch noch in Gang gekommen. Der Leitindex legte gegen Mittag um 0,60 Prozent auf 12.405,27 Punkte zu.

Die Hoffnung auf in dieser Woche stattfindende Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt hatte den Dax bereits tags zuvor nach drei schwachen Wochen wieder angeschoben. Auch das Treffen von Notenbankern aus aller Welt Ende der Woche im amerikanischen Jackson Hole wirft seine Schatten voraus. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte bei ihrem Plan bleiben, den Leitzins in diesem Jahr noch zweimal zu erhöhen. US-Präsident Donald Trump ist von steigenden Zinsen nicht begeistert und kritisierte zuletzt erneut das Vorhaben der unabhängigen Fed.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Dienstag bisher 0,59 Prozent auf 26.658,56 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,65 Prozent höher auf 2936,11 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,67 Prozent aufwärts.

Unternehmensseitig geht es wie schon am Vortag ruhig zu. Unter den Nebenwerten sorgte das Plus von fast 8 Prozent bei den Aktien von Voltabox für Aufsehen, nachdem der Batteriehersteller seine Umsatzprognose angehoben hatte.

Ansonsten bewegen Aktien-Umstufungen. So sieht die Berenberg Bank in dem Kursrutsch der Bayer-Papiere nach dem Schadenersatzurteil gegen die US-Tochter Monsanto nun eine Kaufgelegenheit. Die Bayer-Anteile bauten ihr dreiprozentiges Vortagesplus um weitere 2,7 Prozent aus und waren damit abermals auf dem ersten Platz im Dax. In der vergangenen Woche hatten sie allerdings 16 Prozent verloren.

Den Aktien von Medigene kam zugute, dass das Biotechunternehmen für die Entwicklung einer neuartigen Krebsimmuntherapie einen weiteren Partner gefunden hat. Anleger honorierten dies mit Kursaufschlägen von fast 7 Prozent, womit Medigene der Top-Wert im TecDax war.