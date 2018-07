Dax legt weiter zu - US-Wirtschaftswachstum stützt

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Vortagesgewinne moderat ausgebaut. Die Anleger setzen weiter auf eine Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union im Handelskonflikt, was schon am Donnerstag Erleichterung an den Börsen ausgelöst hatte.

Zudem hoben starke Wachstumsdaten aus den USA die Börsenlaune. Am Nachmittag rückte der Dax um 0,47 Prozent auf 12.869,25 Punkte vor, was auf Wochensicht ein Plus von 2,5 Prozent bedeutet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zugleich 0,18 Prozent auf 26.990,95 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 1,19 Prozent auf 2967,40 Punkte vorrückte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, stieg um 0,43 Prozent.