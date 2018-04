Dax legt zu - Chefwechsel bei Deutscher Bank im Fokus

Anzeige

Größte Gewinner im Dax waren Bankenwerte. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hatte am Sonntagabend mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger für John Cryan auf den Chefsessel gehoben. Davon profitierten die Papiere des größten deutschen Geldhauses mit einem Plus von rund 4 Prozent und die der Commerzbank mit knapp 2 Prozent Plus.

Dass Borussia Dortmund (BVB) nach der peinlichen Schlappe in München zurück in die Erfolgsspur gefunden hat, wurde an der Börse mit einem Kursaufschlag von fast 3 Prozent honoriert.

Zudem steht bald ein weiterer Börsengang im Prime Standard an, der Voraussetzung für eine Aufnahme in die Dax-Familie der Deutschen Börse ist. Der Softwareanbieter Serviceware aus dem Taunus macht nun Tempo. Von diesem Montag an bis zum 18. April sollen Aktien im Wert von insgesamt 83,3 bis 101,8 Millionen Euro auf den Markt gebracht werden. Der Preis je Anteilsschein soll zwischen 22,50 und 27,50 Euro liegen. Der erste Handelstag ist am 20. April geplant.