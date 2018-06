Dax macht etwas Boden gut

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas erholt. Händlern zufolge sorgen allerdings die Regierungskrise in Spanien, die europafeindliche Fiskalpolitik in Italien, ein möglicher Handelskrieg mit den USA sowie der bevorstehende G7-Gipfel weiterhin für Vorsicht unter den Anlegern.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten, notierte zuletzt aber 0,27 Prozent höher bei 12 804,80 Punkten. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Dienstagmorgen 0,30 Prozent auf 26 721,85 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg um 0,85 Prozent auf 2839,42 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt 0,3 Prozent aufwärts.

«Die Lage an den Finanzmärkten scheint sich zunächst weiter zu beruhigen», erklärte Experte Ralf Umlauf von der Helaba. «Abwarten heißt wohl die Devise, denn die neue Regierung in Rom birgt Konfliktpotenzial für die Eurozone und der Regierungswechsel in Madrid sorgt zudem für Verunsicherung über den zukünftigen Kurs Spaniens.» Am Vormittag stehen die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors auf der Agenda.