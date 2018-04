Dax macht Vortagesverluste mehr als wett

Anzeige

Unternehmensseitig standen Volkswagen weiter im Fokus. Der erwartete grundlegende Umbau des Autokonzerns nimmt immer deutlichere Konturen an. Es wurde damit gerechnet, dass der Aufsichtsrat am Donnerstag den bisherigen VW-Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt. Volkswagen-Vorzüge gewannen im Dax 1,99 Prozent.

In der zweiten Reihe zogen einige Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Zukunftserwartungen die Aufmerksamkeit auf sich. Der schwache US-Dollar und höhere Rohstoffkosten hatten im ersten Quartal dem Verpackungsspezialisten Gerresheimer zu schaffen gemacht. Die Aktien sackten im MDax um 3,55 Prozent ab.

Noch kräftiger ging es für die Papiere der Gea Group abwärts mit minus 8,48 Prozent. Nach zahlreichen Gewinnwarnungen enttäuschte der Anlagenbauer den Markt erneut. Die Aktien von Salzgitter rückten dagegen an der MDax-Spitze um 4,66 Prozent vor. Auftrieb gab eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Stahlkonzerns.

Im SDax kletterten Puma-Aktien mit 437,00 Euro auf ein Rekordhoch. Sie beendeten den Handel mit plus 5,49 Prozent auf 432,50 Euro. Der Sportartikelhersteller hatte nach einem starkem Jahresstart die Unternehmensziele angehoben.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Euroregion ging 0,71 höher aus dem Handel beim Stand von 3443,97 Punkten. Der Pariser CAC 40 gewann 0,59 Prozent, der Londoner FTSE 100 schaffte es mit plus 0,02 Prozent gerade so in die Gewinnzone. In New York stand der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 1,2 Prozent höher.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Vortag auf 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 140,27 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 159,26 Punkte. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2323 (Mittwoch: 1,2384) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8115 (0,8075) Euro.