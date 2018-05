Dax macht wieder Boden gut

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach zwei verlustreichen Tagen wieder gefangen. Die besonnene Reaktion Nordkoreas auf die Absage des Atomgipfels durch US-Präsident Donald Trump habe die Stimmung an den Börsen wieder aufgehellt, hieß es.

Zudem fielen aktuelle Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,64 Prozent höher bei 12.937,74 Punkten, nachdem er vormittags kurzzeitig die Marke von 13.000 Punkten überschritten hatte. Damit deutet sich für den Leitindex in der abgelaufenen Woche dennoch ein Minus von rund 1 Prozent an. Es wäre der erste Wochenverlust seit März.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, gewann am Freitag 0,60 Prozent auf 26.70736 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,86 Prozent auf 2824,59 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um rund 0,1 Prozent abwärts.