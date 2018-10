Dax mit erneutem Ausverkauf - Bayer-Aktien brechen ein

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag einen erneuten Kursrutsch erlitten. Angesichts der globalen politischen Unruheherde gaben fallende Kurse in New York und insbesondere in Asien dem deutschen Leitindex die Richtung nach unten vor.

Gegen Mittag fiel der Dax um 2,15 Prozent auf 11.277,12 Punkte. Die jüngsten Hoffnungen auf eine Stabilisierung haben sich damit als Strohfeuer erwiesen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor im Zuge dessen 2,05 Prozent auf 23.545,95 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,45 Prozent auf 3143,84 Zähler bergab.

Nachrichtlich standen vor allem die Aktien von Bayer negativ im Fokus. Sie sackten nach der Entscheidung einer US-Richterin, den Schadenersatz im US-Glyphosatprozess gegen Monsanto nur zu senken, als Dax-Schlusslicht um fast 8 Prozent ab. Dies dämpfte schlagartig die Hoffnungen der Anleger auf eine Neuauflage des Prozesses, die zuletzt für einen Erholungsversuch gesorgt hatte. Bayer will nun in Berufung gehen.