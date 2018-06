Dax mit Kursgewinnen nach zwei schwachen Tagen

Anzeige

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte zur Wochenmitte bislang um 0,67 Prozent auf 26 625,01 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,17 Prozent auf 2833,68 Punkte. Beim EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ein Plus von 0,62 Prozent auf 3456,60 Punkten auf der Kurstafel.

Top-Wert im Dax mit plus 1,90 Prozent waren die Volkswagen-Vorzüge. Sie hatten in dieser Woche allerdings bereits besonders deutlich nachgegeben. Die Wolfsburger wollen nun bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen und anderen Geschäften die Kräfte mit dem US-Rivalen Ford bündeln. Angesichts von US-Präsident Donald Trump bereits angedrohter Strafzölle gegen deutsche Autos sei dies taktisch klug, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. BMW, Daimler und Continental gaben am Mittwoch vor dem Hintergrund der steigenden Unsicherheit um die Konjunktur jeweils leicht nach.

Im TecDax legten die Papiere von Dialog Semiconductor anfangs kräftig zu, standen zuletzt aber am TecDax-Ende 0,73 Prozent tiefer. Der Chiphersteller bekundet Interesse am Touchscreen-Hersteller Synaptics. Die Bücher des US-Unternehmens sollen nun geprüft und detaillierte Gespräche geführt werden. Synaptics sei zwar nicht das attraktivste Ziel, aber eine Übernahme könnte helfen, die Abhängigkeit von Apple etwas zu verringern, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux.

Nach ihrem Vortages-Kursrutsch von gut 13 Prozent angesichts einer in Betracht gezogenen Kapitalerhöhung haben die Ceconomy-Anteile am Mittwoch an der MDax-Spitze wieder um 3,9 Prozent zugelegt. Die Konzernmutter des Elektronikhändlers Media Saturn besiegelte den Verkauf ihres verlustreichen Russland-Geschäfts an den russischen Konzern Safmar. Im Gegenzug kauft Ceconomy 15 Prozent an dem börsennotierten Elektronikhändler M.video. Ceconomy hatte am Dienstag mitgeteilt, dass zur Finanzierung der Transaktion neue Aktien ausgegeben werden sollen. Nun aber hieß es, eine Kapitalerhöhung sei nur eine Option, entschieden sei bislang noch nichts.