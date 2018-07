Dax mit moderaten Verlusten nach mäßigen Vorgaben

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag zunächst weiter nachgegeben. Angesichts etlicher Unternehmenszahlen sowie mäßiger Vorgaben durch die Übersee-Börsen scheuten die Anleger das Risiko.

Rund eine Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dax um 0,16 Prozent auf 12.777,93 Punkte. Damit steuert er für den Juli auf einen Kursgewinn von knapp 4 Prozent und damit auf die beste Monatsbilanz seit April zu. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag um 0,24 Prozent auf 26.820,14 Punkte bergab, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,51 Prozent auf 2897,50 Zähler verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen um 0,08 Prozent auf 3515,23 Punkte.

An den US-Börsen hatte sich am Montagabend der Ausverkauf bei Technologiewerten fortgesetzt. Die Investoren dürften daher genau auf die am Dienstag nachbörslich erwarteten Ergebnisse des iPhone-Konzerns Apple achten.