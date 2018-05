Dax müht sich weiter an der 13 000-Punkte-Marke ab

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax müht sich an der 13 000-Punkte-Marke ab. Der deutsche Leitindex lugte an diesem Mittwoch knapp über die viel beachtete Schwelle, bevor ihm der Schwung ausging. Gegen Mittag stand er noch 0,15 Prozent im Plus bei 12 989,75 Punkten.

Einfach dürfte es nicht werden, die 13 000 Punkte nachhaltig zu überwinden: Der Unterstützung durch den schwachen Euro standen die wieder steigenden Renditen für US-Staatsanleihen sowie die verhaltenen Vorgaben der Börsen in Übersee gegenüber.

Auch die anderen deutschen Indizes machten keine großen Sprünge: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,22 Prozent auf 26 629,60 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,11 Prozent auf 2775,43 Punkte vorrückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 3555,66 Zähler.