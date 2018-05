Dax nach Vortagesplus wenig bewegt - SDax auf Rekordhoch

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Freitag zurückgehalten. Der Dax büßte bis zum frühen Nachmittag 0,20 Prozent auf 13.088,33 Punkte ein, nachdem er am Donnerstag die psychologisch wichtige Hürde von 13.000 Punkten klar hinter sich gelassen hatte.

Auf Wochensicht deutet sich ein moderates Plus an.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte am Freitag um 0,22 Prozent auf 26.883,87 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,29 Prozent auf 2813,18 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen gab leicht nach.