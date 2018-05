Dax nach Vortagesrally leicht im Minus

Anzeige

Im Dax gehörten die Aktien von Fresenius und der Dialyse-Tochter FMC sowie die von Adidas und Vonovia zu den Schlusslichtern, nachdem sie über ihr Quartal berichtet hatten. Der Gesundheitskonzern Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) litten im ersten Quartal unter Wechselkurseffekten. Ihre Anteile verloren nun im Leitindex jeweils rund 1,5 Prozent.

Der Sportartikelhersteller Adidas enttäuschte trotz eines starken operativen Ergebnisses leicht umsatzseitig. Nachdem die Aktie seit Mitte März stark gelaufen ist, nahmen nun einige Anleger Gewinne mit, was einen Kursverlust von 1,9 Prozent nach sich zog.

Vonovia hob nach der erfolgreichen Übernahme des österreichischen Konkurrenten Buwog zwar das Jahresziel an, will nun aber auch in den schwedischen Markt einsteigen. Deutschlands größter Immobilienkonzern bietet daher für den Branchenkollegen Victoria Park umgerechnet rund 900 Millionen Euro in bar. Die Anteile gaben daraufhin im Dax 1,4 Prozent nach. Das Bayer-Papier legte hingegen um 0,6 Prozent zu, und das von Infineon war einer der Favoriten mit plus 1,7 Prozent.