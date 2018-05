Dax nur dank hoher Siemens-Kursgewinne relativ stabil

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - An einem erneut vollen Tag in der Berichtssaison hat sich der Dax am Mittwoch nur dank hoher Kursgewinne der Siemens-Aktien einigermaßen stabil gezeigt.

Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,03 Prozent bei 12.908,56 Punkten kaum verändert, nachdem er am Vormittag mit 12.962 Zählern kurzzeitig wieder Tuchfühlung zur runden Marke vom 13.000 Zählern aufgenommen hatte. Diese erweise sich aber als starker Widerstand, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Für den MDax ging es unter dem Eindruck hoher Kursverluste bei den ProSiebenSat.1-Aktien um 0,53 Prozent auf 26.647,36 Punkte herunter. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,59 Prozent auf 2761,79 Zähler. Hier stützten hohe Kursaufschläge bei Dialog Semiconductor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,13 Prozent im Plus bei 3562,56 Punkten.