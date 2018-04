Dax pendelt sich im Plus ein

Anzeige

Nach einem überraschend schwachen ersten Quartal ging es bei der Deutschen Bank wechselhaft zu. Am Aktienmarkt gewannen die Skeptiker die Oberhand. Die Aktien fielen zuletzt um 1,25 Prozent. Der Lichtblick im Dax war der Autosektor: Allen voran kletterten Volkswagen nach guten Konzernzahlen um 2,4 Prozent. Die gesamte Branche erhielt Rückenwind von neuen Spekulationen über einen gelockerten Zugang zum wichtigen chinesischen Automarkt.

Der Eurokurs bewegte sich in Reichweite von seinem Vortagsniveau. Zuletzt wurden 1,2205 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2185 US-Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,44 Prozent am Vortag auf 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 139,68 Punkte. Der Bund-Future legte leicht um 0,16 Prozent auf 158,02 Punkte zu.