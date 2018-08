Dax pendelt um Vortagsschluss

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Zu Beginn eines weiteren ereignisreichen Handelstags haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt erneut eine klare Positionierung gescheut.

Wie schon am Vortag stehen zahlreiche Unternehmenszahlen auf der Agenda. Dazu kommen Konjunkturdaten und der abendliche Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Der Dax pendelte um seinen gestrigen Schlusskurs - über eine Stunde nach dem Börsenstart notierte er 0,08 Prozent tiefer bei 12.795,34 Punkten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit einem knappen Plus geschlossen und dank seiner Stärke in den vergangenen Wochen für den Juli den höchsten Monatsgewinn seit April verbucht.