Dax-Plus schrumpft - Handelskonflikt bremst wieder

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz Rückenwinds von den großen Übersee-Börsen sind die Tagesgewinne beim Dax wieder etwas abgeschmolzen.

«Es ist noch immer die Angst vorhanden, dass US-Präsident Donald Trump die zweite Runde des Handelsstreits einläutet», warnte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Gestützt werde der Dax aber durch die Nachwirkungen des guten US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag sowie die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison in den Vereinigten Staaten.

Um die Mittagszeit behauptete der deutsche Leitindex bei 12.536,63 Punkten ein Plus von 0,32 Prozent. Damit knüpfte er an seine freundliche Tendenz an, die ihm am Freitag einen Wochengewinn von anderthalb Prozent eingebracht hatte.