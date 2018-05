Dax ringt weiter mit 13.000 Punkten

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax kämpft weiter um die Marke von 13.000 Punkten. Am Dienstag gab der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge nach und entfernte sich damit etwas von diesem Wert - allerdings hielten sich beim Dax die Ausschläge wie an den beiden Handelstagen zuvor in Grenzen.

Der deutsche Leitindex verlor schließlich 0,06 Prozent auf 12 970,04 Punkte.

Im Fokus standen noch einmal eine Reihe von Quartalsberichten deutscher Unternehmen, die zu teils heftigen Bewegungen bei den Einzeltiteln führten. So verloren die Papiere von Merck und Thyssenkrupp deutlich an Wert, während die Aktien von Allianz, Commerzbank und RWE zulegten.