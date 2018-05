Dax rutscht wieder unter 13.000 Punkte

Anzeige

Für viele Marktteilnehmer muss der Dax in dieser Woche beweisen, ob er die 13.000-Punkte-Schwelle nachhaltig hinter sich lassen kann. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Marke erstmals seit Anfang Februar wieder übersprungen und sie zum Wochenausklang knapp verteidigt.

Die Umsätze waren wegen des Feiertages und des anschließenden Brückentages allerdings dünn. Das sollte sich in der neuen Woche wieder ändern, in der erneut die Berichtssaison Akzente setzt. Bereits an diesem Montag standen einige Unternehmen aus den hinteren Indizes der Dax-Familie mit Quartalszahlen im Fokus.

Beim Flugzeugbauer Airbus sorgte ein weiterer Abgang im Management für einen Kursrutsch von 2,32 Prozent, womit die Titel größter Verlierer im MDax waren. Finanzchef Harald Wilhelm werde das Unternehmen im kommenden Jahr zusammen mit Konzernchef Tom Enders verlassen, teilte der Boeing-Rivale mit.

Die Aktien von MDax-Favorit K+S gewannen dagegen 2,48 Prozent. Der Dünger- und Salzproduzent verfehlte zu Jahresbeginn die Markterwartungen. Die dennoch bestätigten Jahresziele, die deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis vorsehen, konnten die Anleger aber offenbar versöhnen.

Bei Innogy stand ein Kursplus von 0,33 Prozent zu Buche. Der vor der Zerschlagung stehende Energiekonzern berichtete für das erste Quartal rückläufige Gewinne, hielt aber an seinen Jahreszielen fest.

Im TecDax setzten sich Medigene-Titel mit einem Plus von fast 10 Prozent an die Spitze. Das Biotechunternehmen erhält für den Ausbau der Partnerschaft mit dem Anbieter von Gen- und Zelltherapien Bluebird Bio in der Krebs-Immuntherapie eine Vorab-Zahlung von 8 Millionen US-Dollar. Dahinter ging es für Aumann um 2,67 Prozent hoch. Der auf Elektromobilität spezialisierte Maschinenhersteller steigerte im ersten Quartal vor allem den Auftragseingang deutlich.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Freitag auf 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,25 Prozent auf 139,68 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,31 Prozent auf 158,42 Punkte. Der Euro erholte sich weiter in Richtung 1,20 US-Dollar: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1987 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1934 (Donnerstag 1,1878) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8379 (0,8418) Euro.