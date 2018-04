Dax schafft es knapp ins Plus

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist kraftlos in die neue Handelswoche gestartet. Frühe Verluste konnte der Leitindex aber immerhin aufholen, so dass er es am Nachmittag mit 0,13 Prozent leicht ins Plus schaffte.

Mit zuletzt 12.557,00 Punkten behält er die Marke von 12.600 Punkten in Sichtweite, die sich in der Vorwoche als hohe Hürde erwiesen hatte.

Die mittelgroßen Werte traten zu Wochenbeginn mehr oder weniger auf der Stelle, wie der bei 25.980,62 Punkten fast unveränderte MDax zeigte.