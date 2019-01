Dax startet mit kleinem Plus ins neue Jahr

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch doch noch einen positiven Jahresauftakt hingelegt. Nach deutlichen Verlusten am Vormittag, als Anleger zunächst die schwachen Wirtschaftsdaten aus China verdauen mussten, drehte der Leitindex am Nachmittag ins Plus.

Mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent auf 10.580,19 Punkte verabschiedete sich der Dax dann aus dem ersten Handelstag des Jahres 2019. Der MDax legte um 0,52 Prozent auf 21.700,04 Punkte zu.

Nicht zuletzt war die Erholung im insgesamt dünnen Handel den Börsen in den USA zu verdanken. Die Wall Street war zwar mit Verlusten gestartet, verringerte diese im frühen Geschäft aber deutlich. Die technologielastige Nasdaq-Börse drehte ins Plus.

Vor knapp einer Woche, am Donnerstag nach Weihnachten, war der Dax noch mit 10.279 Punkten bis auf das Niveau von November 2016 abgesackt, bevor es im verkürzten Handel am Freitag wieder etwas nach oben gegangen war. Insgesamt aber verbuchte der deutsche Leitindex 2018 nach sechs Gewinnjahren in Folge einen Verlust von mehr als 18 Prozent. Das ist seine schwächste Bilanz seit der weltweiten Finanzkrise 2008.