Dax steuert mit Kursgewinnen auf 13.000 Punkte zu

Anzeige

Der MDax gewann 1,15 Prozent auf 26.684,23 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es sogar um 2,13 Prozent auf 2754,28 Punkte aufwärts. In New York kletterte der Dow Jones Industrial zu Handelsschluss in Europa um 0,7 Prozent.