Dax verliert auch am Geburtstag

Erweiterung denkbar

Von einem Leuchtturm für das deutsche Börsenwesen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus spricht Zaß, ehemaliger Chef der Dekabank und zu Gründungszeiten Aufsichtsrat der Frankfurter Wertpapierbörse. Für die Deutsche Börse ist der Dax das Aushängeschild: Allabendlich flimmern die Kurse zur besten TV-Sendezeit in Deutschlands Wohnzimmer.

Die Aktien der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen bilden in wechselnder Besetzung den Dax. Es könnten allerdings auch mehr sein, deutet Weimer gestern an, bevor er die große Geburtstagtorte anschneidet. „Von der Größenordnung der deutschen Wirtschaft her wäre es durchaus gerechtfertigt, dass man mal perspektivisch darüber nachdenkt, den Dax auch etwas breiter aufzustellen.“ Konkrete Pläne gebe es freilich nicht, sagt der Börsenchef auch. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass der Dax seinen 50. Geburtstag mit 50 Werten feiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.07.2018