Dax weitet Verluste aus

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Zum Handelsschluss blieb der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,62 Prozent auf 12.686,29 Punkte aber etwas über seinem Tagestief.

Am Mittwoch hatte er dank fünf Gewinntagen in Folge noch den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht. Schuld an den aktuellen Verlusten seien auch die von der EU angekündigten Gegenmaßnahmen im Fall von US-Strafzöllen auf Autos sowie Berichte über einen Stillstand der Handelsgespräche zwischen den USA und China, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK.

Bei anderen deutschen Indizes machten die Anleger ebenfalls Kasse. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,60 Prozent auf 26 731,81 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,27 Prozent auf 2869,30 Zähler.