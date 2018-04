Dax zeigt sich nach Erholung zunehmend kraftlos

Anzeige

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel um 0,09 Prozent auf 26 018,26 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax büßte etwa ein halbes Prozent auf 2650,52 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht nach unten.

Die Aktien der Merck KGaA gewannen mehr als ein halbes Prozent, nachdem der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten feststeht.

Der US-Konzern Procter & Gamble will mehr als 3 Milliarden Euro zahlen. Investoren hatten sich bereits gesorgt, dass die Darmstädter vorerst auf der Sparte sitzen bleiben könnten.

Mit einem Plus von mehr als 3 Prozent schoben sich die Papiere der Gea Group am Tag der Hauptversammlung an die MDax-Spitze. Der Vorstandsumbau beim angeschlagenen Maschinenbauer geht weiter, Finanzchef Helmut Schmale scheidet Ende März 2021 aus. Erst jüngst hatte Gea-Vorstandschef Jürg Oleas seinen Abschied verkündet.

Im Nebenwerteindex SDax sorgten Zooplus-Aktien mit einem Kurssprung um 6,65 Prozent für Aufmerksamkeit. Der Onlinehändler für Haustiefbedarf hatte den Umsatz im ersten Quartal stark gesteigert.

Um über 9 Prozent abwärts ging es indes für den Kurs von HelloFresh. Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet hat sich von 12,2 Millionen Papieren zu einem Preis von 12,30 Euro getrennt. Auf etwa dieses Niveau fielen die Titel des Kochboxen-Versenders nun zurück.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,33 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,27 Prozent auf 139,92 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,26 Prozent auf 158,59 Punkte.

Der Euro zeigte zuletzt knapp unter 1,24 US-Dollar kaum Bewegung. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,2377 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.