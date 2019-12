Decathlon erweitert Schwetzinger Store

Schwetzingen.Decathlon will sein Geschäft in Schwetzingen deutlich erweitern. Entgegen früheren Absichten will das Sportkaufhaus am Standort des Logistiklagers in Schwetzingen seinen nur 800 Quadratmeter großen Store „verdoppeln, lieber gleich verdreifachen“. Das kündigte Logistik-Leiter Dominique Tousch am Freitag bei einem Treffen mit der Stadtspitze an.

2021 würde man den neuen Shop gerne eröffnen. Unklar bleibt, ob die benachbarte historische Wagenrichthalle ins Logistikcenter integriert werden kann. Decathlon beschäftigt in Schwetzingen 700 feste Mitarbeiter und hat seit der Eröffnung am Standort 30 Millionen Euro investiert. Das Unternehmen war bis vor einigen Jahren auch in der Mannheimer Breiten Straße vertreten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019