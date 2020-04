DekaBank verschiebt Ausschüttung

Frankfurt.Auch die DekaBank, Finanzdienstleister und Fondsanbieter der Sparkassengruppe, wird zunächst auf eine Ausschüttung einer Gewinnbeteiligung an die Sparkassen verzichten. Dies sei eine Redaktion auf die „massive“ Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte Vorstandschef Georg Stocker am Dienstag bei Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt. Eigentlich wollte die DekaBank in diesen Tagen an ihre Anteilseigner 136 Millionen Euro überweisen. „Der entsprechende Beschluss ist aber nur verschoben und wird später im Jahr getroffen“, sagte Stocker.

Die Ausschüttung wird aber in jedem Fall um rund 30 Millionen Euro niedriger ausfallen, weil das Ergebnis der Bank im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 434 Millionen Euro gefallen ist. Grund waren hohe Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und für die Restrukturierung. Die DekaBank will in den kommenden Jahren rund 400 von zuletzt etwa 4700 Stellen streichen.

Mit einem verwalteten Vermögen in Form von Fonds, börsengehandelten Indexfonds und Zertifikaten von rund 313 Milliarden Euro Ende vergangenen Jahres gehört die DekaBank zu den größten deutschen Wertpapierdienstleistern.

Privatanleger „sehr besonnen“

Im vergangenen Jahr kauften Anleger nach Angaben von Stocker über die Sparkassen neue Fonds und Zertifikate in Höhe von 18 Milliarden Euro. Davon entfielen gut elf Milliarden Euro auf Privatkunden und wiederum 5,3 Milliarden Euro auf die nicht unumstrittenen Zertifikate. Stocker betont aber, dass die DekaBank keine hochspekulativen Papiere anbiete.

Ein Vergleich mit Zeiten nach Pleite der Investmentbank Lehman 2008 sei nicht angemessen. Aus Sicht von Verbraucherschützern sind Zertifikate für die Mehrzahl der Privatanleger zu komplex. Stocker zufolge verhalten sich diese in der aktuellen Krise mit starken Schwankungen an den Finanzmärkten „sehr besonnen“. Sie hätten bisher „alles richtig“ gemacht. Im ersten Quartal hätten Privatanleger zwar nicht zugekauft, sich aber auch nicht von Fonds und Papieren getrennt.

