Delivery Hero löst wenig Begeisterung aus

Frankfurt.Jetzt steht es endgültig fest: Die Aktie des insolventen Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard fliegt mit Handelsschluss am heutigen Freitag aus dem Kreis der 30 wichtigsten deutschen Konzerne. Dafür steigt ab Montag das Papier des Berliner Essenslieferanten Delivery Hero in den Deutschen Aktienindex Dax auf. Die Aufnahme von Delivery Hero ist nach den Regeln für den Dax zwingend – auch wenn es an dem Schritt durchaus Kritik gibt. Entscheidend sind der Handelsumsatz mit der jeweiligen Aktie im Durchschnitt der letzten zwölf Monate sowie der Börsenwert des Streubesitzes, also ohne dominierende Großaktionäre. Beim Umsatz rangiert Delivery Hero auf Platz 33, beim Börsenwert auf 27. Damit steht das Unternehmen vor dem Aroma-Hersteller Symrise, der bei den beiden Kategorien Platz 38 und Platz 25 einnimmt.

Die Dax-Mitgliedschaft dürfte der Delivery-Hero-Aktie einen Schub geben, schließlich muss sie jetzt auch von Fondsmanagern stärker berücksichtigt und gekauft werden. Delivery Hero wurde 2011 gegründet. Heute liefert das Unternehmen mit Sitz in Berlin in mehr als 40 Ländern weltweit – aber nicht Deutschland– vor allem Essen lokaler Anbieter aus und beschäftigt rund 25 000 Menschen, davon 1600 in der Zentrale in Berlin. Geliefert wird von rund 800 000 Kurieren.

Geringe Marge

Die Begeisterung an der Börse über die Aufnahme des Berliner Essenslieferanten hält sich in Grenzen. Zum einen, weil Delivery Hero seit 2018 in Deutschland nicht mehr aktiv ist und damit kein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft sei. Das sei schon ein wenig komisch, sagt Stefan Riße von der Fondsgesellschaft Acatis. Zum anderen, weil das Unternehmen noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat und unklar ist, wann es so weit sein wird. Die Marge pro Auslieferung von Essen und anderen Dingen sei jedenfalls gering, sagt Riße.

2019 steigerte Delivery Hero den Umsatz um fast 90 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal hat sich der Umsatz offenbar auch als Folge der Corona-Pandemie auf rund 612 Millionen Euro nahezu verdoppelt.

Für das gesamte Jahr erwartet Unternehmenschef Niklas Östberg einen Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro bedingt auch durch die Ausdehnung der Lieferdienste auf Medikamente, Elektroartikel und andere Produkte. Allerdings steckt das Unternehmen tief in den roten Zahlen. 2019 hatte sich der Vorsteuer-Verlust von 259 auf 663 Millionen Euro ausgeweitet. Dieses Jahr könnte das Minus wegen Investitionen und der Expansion in weitere Länder noch größer werden.

