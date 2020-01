Demo für Agrarwende

Berlin.Tausende Menschen sind am Samstag unter dem Motto „Wir haben es satt!“ für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft durch Berlin gezogen. Angeführt von mehr als 150 Traktoren startete der bunte Zug aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden vor dem Brandenburger Tor. Auf Plakaten waren Forderungen wie „Subvention nur für Bio!“ und für den Erhalt der Artenvielfalt auf deutschen Äckern zu lesen. Die Polizei sprach am Sonntag von einer Teilnehmerzahl im fünfstelligen Bereich, die Veranstalter von 27 000 Demonstranten. Der Protest verlief ohne Zwischenfälle.

„Wir erleben seit vielen Jahren, dass das Landwirtschaftsministerium die Agrarindustrie hofiert“, sagte der Sprecher der Organisatoren, Christian Rollmann. Die Klimakrise, zu viel Nitrat im Grundwasser und das dramatische Artensterben zeigten, dass es so nicht weitergehen könne. In der Kritik stand auch die Agrarpolitik der EU. Anstelle von Produktionsfläche und Ertrag sollten sich Subventionen in Zukunft viel mehr an Tier- und Klimaschutzkriterien orientieren. dpa

