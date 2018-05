Denkzettel für Achleitner?

Anzeige

Frankfurt.Nach dem abrupten Chefwechsel bei der Deutschen Bank steht Aufsichtsratschef Paul Achleitner im Fokus. Dass krawallige Kleinaktionäre bei der Hauptversammlung die Abwahl des Österreichers betreiben, ist seit Jahren Teil der Inszenierung. Doch für das Aktionärstreffen an diesem Donnerstag in Frankfurt haben auch einflussreiche Stimmrechtsberater kritische Fragen an die Adresse des seit Juni 2012 amtierenden Chefkontrolleurs angekündigt.

Am Sonntag nach Ostern beförderte der Aufsichtsrat den bisherigen Konzernvize Christian Sewing auf den Chefsessel – und Amtsinhaber John Cryan vor die Tür. Dass der von Achleitner selbst als Sanierer eingesetzte Brite vorzeitig gehen musste, obwohl er etwa beim Abbau juristischer Altlasten erfolgreich Tempo gemacht hatte, erschloss sich nicht jedem Investor.

„Wir haben einige Fragen“

Warum schon wieder ein neuer Chef, nachdem John Cryan erst im Sommer 2015 das Intermezzo des in Sachen „Kulturwandel“ weitgehend erfolglosen Duos Anshu Jain/Jürgen Fitschen beendet hatte? Was soll der Neue Sewing grundsätzlich anders machen, wo doch die Geschäfte weiter schwächeln?