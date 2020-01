Der lange Weg zum Wirkstoff

Ludwigshafen.Die Entwicklung eines neuen Medikaments verläuft über viele Stationen und ist ein Prozess aus Hunderten Einzelschritten. Laut dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller dauert es von der Idee bis zur Zulassung in der Regel mehr als 13 Jahre. Weitere Jahre vergehen, bis das Arzneimittel auch für alle Altersgruppen zur Verfügung steht – und bis alle Nebenwirkungen erfasst sind. „In der Präklinischen Phase gehen die Forscher zunächst einer Idee nach. Sie haben sich für eine bislang noch nicht, oder nicht genügend behandelbare Krankheit entschieden und möchten das Medikament hierfür entwickeln“, erklärt Stefan Simianer, Geschäftsführer bei AbbVie Deutschland für den Bereich Forschung und Entwicklung. Pharmaforscher ermitteln einen Angriffspunkt im Krankheitsgeschehen, an der ein Wirkstoff eingreifen könnte: In der Regel ist das ein Molekül, das im Krankheitsprozess eine wichtige Rolle spielt und an dem ein Medikament ansetzen könnte.

Vergleich mit Placebo

„Dann suchen die Forscher nach Substanzen, also Wirkstoffkandidaten, die die Krankheit möglicherweise lindern oder heilen können“, so Simianer. Roboter durchsuchen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz „Bibliotheken“ mit Millionen von Molekülen, um die passenden Substanzen zu finden. „Aus 5000 bis 10 000 Substanzen, die in den ersten Jahren erforscht und optimiert werden, wird letzten Endes nur ein einziger Wirkstoff herausgefiltert.“

Die Forscher testen in einem nächsten Schritt die besten Substanzen an Zellkulturen und Tieren. Was sich bewährt, wird als Wirkstoff in der Klinischen Entwicklung erprobt: in Phase I mit gesunden erwachsenen Freiwilligen – „hier wird unter anderem der Dosisbereich definiert“. Aus dem Wirkstoff entsteht zum Beispiel eine Tablette, Salbe oder eine Injektionslösung. In Phase II erhalten erwachsene Erkrankte das neue Medikament oder ein Placebo. Die beiden Gruppen werden miteinander verglichen.

Unbekannte Nebenwirkungen

In Phase III geht es mit vielen kranken Erwachsenen weiter. „Frauen, Männer, unterschiedliche ethnische Gruppen und möglichst alle Altersklassen bekommen das Medikament verabreicht. Die Dosis wird weltweit getestet“, so Simianer. Fachleute prüfen dann die Ergebnisse aller Studien. Wenn alles gut läuft, wird das Medikament zugelassen und kann verordnet werden. „Ist eine Darreichungsform nicht für alle geeignet, wird eine kindgerechte entwickelt.“

Das Medikament wird später darauf untersucht, wie es mit anderen Mitteln zusammenwirkt. Ärzte, Behörden und Hersteller achten darauf, ob unbekannte schwere Nebenwirkungen auftreten. Wenn ja, ist das Unternehmen dazu verpflichtet in Absprache mit der Bundesoberbehörde einen Rote-Hand-Brief an Ärzte und Apotheker zu versenden. Es wird zurückgerufen, der Vertrieb umgehend gestoppt. „Pharmaunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Aber die Patientensicherheit hat immer höchste Priorität. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, aber vor allem wollen wir den Patienten und Ärzten neue Optionen im Kampf gegen ihre Krankheit geben, das ist aus Forschersicht das Wichtigste“, so Simianer. mica

