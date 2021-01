„Der MDax kann sich auch international sehen lassen“

Frankfurt.Er gilt als „kleiner Bruder“ des deutschen Aktienindex – der MDax für mittelgroße Unternehmen. Am 19. Januar wird er 25 Jahre alt. Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie beim Sparkassen-Fonds-Dienstleister DekaBank, hat den M-Dax genau beobachtet.

Herr Schallmayer, wie hat sich denn die „zweite Börsenliga“ entwickelt?

Joachim Schallmayer: Der MDax hat sich hervorragend geschlagen. Mehr als 1000 Prozent Wertentwicklung seit der Auflage des Index spricht für sich. Er legt damit doppelt so stark zu wie der „große Bruder“ Dax und kann sich auch international sehen lassen. Auch 2020 hat der MDax mehrere Rekorde verzeichnet, die Schwelle von 30 000 Punkten überwunden und knapp zehn Prozent zugelegt. Beim Dax waren es „nur“ 3,5 Prozent.

Was zeichnet die 60 im MDax vertretenen Unternehmen Ihrer Meinung nach aus?

Schallmayer: Es fällt vor allem eines auf: Die Unternehmen haben es geschafft, über den gesamten Zeitraum ihre Gewinne stetig und überdurchschnittlich zu steigern. Das zeigt sich in anderen Indizes so nicht. Die Unternehmen selbst sind also für die glänzende Entwicklung des MDax verantwortlich.

Welche Branchen stechen besonders hervor?

Schallmayer: Die starken Zuwächse lassen sich nicht auf einzelne Branchen und einzelne Unternehmen herunterbrechen. Die gute Entwicklung verteilt sich gleichmäßig. Eine Ausnahme ist aber die Aktie von Airbus mit ihrer hohen Gewichtung im MDax. Sie ist in diesem Index nur aufgrund der bisherigen Regelung des Börsenumsatzes gelistet, da dieser in Frankfurt nicht ausreichend hoch ist.

Welche Werte haben sich in den vergangenen Jahren besonders gut, welche weniger gut entwickelt? Gab es Skandale verbunden mit besonders drastischen Verlusten für Anleger?

Schallmayer: Airbus sticht im Blick auf die Wertentwicklung heraus, aber auch MTU, Symrise oder Hannover Rück. Der Möbelhändler Steinhoff steht auf der negativen Seite. Er hat den Anlegern praktisch einen Totalverlust beschert.

Gab und gibt es häufige Wechsel im MDax, etwa durch „Aufsteiger“ in den Dax oder Absteiger aus dem Dax?

Schallmayer: Der Austausch ist gering. Pro Jahr wechselt im Schnitt ein Unternehmen zwischen Dax und MDax. Prominente Absteiger waren zuletzt Commerzbank und Lufthansa, Delivery Hero und Deutsche Wohnen haben den Sprung nach oben geschafft.

Lohnt sich ein Investment im MDax auch für Dividenden orientiere Anleger?

Schallmayer: Der MDax ist kein klassisches Dividenden-Investment. Mit 1,5 Prozent ist die Dividenden-Rendite – also die Dividende gemessen am Kurs – aktuell nur halb so hoch wie im Dax. Der Dax ist so gesehen interessanter. Aber dafür wächst der MDax deutlich stärker.

Können Anleger auch indirekt in den MDax investieren, also etwa über Fonds oder ETFs?

Schallmayer: Das ist die bessere Variante als auf Einzelunternehmen zu setzen. Auf den MDax zu bauen, war in der Vergangenheit über einen aktiv gemanagten Fonds oder über einen ETF, also einen Indexfonds der vorteilhaftere Weg. Das Risiko wird breit gestreut. Bei Einzelinvestments kann es auch mal deutlicher nach unten gehen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für einen weiteren Erfolg der gelisteten Unternehmen?

Schallmayer: Die Unternehmen sind extrem innovativ. Ein Beispiel ist die Elektromobilität. Nach Startschwierigkeiten sind Hersteller und Zulieferer jetzt vorne mit dabei. Das gilt auch für das Megathema Nachhaltigkeit. Die Innovationskraft zeigt sich gerade auch bei den mittelgroßen Unternehmen im MDax.

Die Deutsche Börse ändert ab September die Zusammensetzung von Dax und MDax. Der Dax wird von 30 auf 40 Werte aufgestockt, im MDax wird von 60 auf 50 reduziert. Ist das von Vorteil?

Schallmayer: Diese Veränderungen spielen keine große Rolle. Es gab schon einmal 70 Unternehmen im MDax, dann wurde 2003 auf 50 reduziert. Das war kein Nachteil und wird auch künftig kein Nachteil sein. Auch die Regeln werden verschärft, etwa im Blick auf den Gewinn. Firmen ohne Gewinn in den vorhergehenden drei Jahren bleiben außen vor. Das ist auch für die Neuaufnahme im MDax wichtig. Wichtiger aber ist, dass Airbus in den Dax aufsteigen wird. Damit wird ein großer Gewichtsanteil im MDax frei und wird sich auf die anderen Unternehmen und Branchen verteilen. Die größere Balance ist durchaus von Vorteil.

